Министерство цифрового развития России рассматривает возможность введения ограничений на зарубежный интернет-трафик для пользователей. В частности, ведомство предлагает пропускать весь трафик с зарубежных доменов через оборудование для блокировки сайтов, а также устанавливать лимиты на его объем.

По словам собеседников издания, соответствующие изменения Минцифры планирует включить в законопроект о реформе телекоммуникационной отрасли, разработку которого начали весной 2026 года.

Определять допустимый объем зарубежного трафика для россиян, согласно предварительным планам, должно именно Минцифры.

В настоящее время технические средства противодействия угрозам (ТСПУ) фильтруют интернет-трафик российских операторов в соответствии с законом о «суверенном Рунете». С помощью этого оборудования Роскомнадзор блокирует сайты и замедляет работу сервисов в российском сегменте интернета.

Согласно проекту федерального бюджета России, в 2027–2029 годах на работу системы фильтрации и блокировки интернет-ресурсов планируется направить почти 60 млрд рублей.

В Минцифры заявили, что цель готовящихся законодательных инициатив — сделать телекоммуникационный рынок «более прозрачным и ориентированным на интересы пользователей, а услуги связи — безопасными».

Эксперты, с которыми пообщался Forbes, указывают на серьезные технологические трудности, связанные с реализацией таких ограничений.

Партнер ComNews Research Леонид Коник пояснил, что отделить зарубежный интернет-трафик от российского в режиме реального времени чрезвычайно сложно. Это связано с тем, что маршруты передачи данных нередко проходят через другие государства.

По мнению Коника, введение лимитов на международный трафик может привести к нарушению связности интернета.

По словам технического эксперта RKS Global, значительную часть зарубежного трафика в России составляют средства обхода блокировок. В то же время пользователи также используют международный трафик для обновления операционных систем Android и iOS, работы магазинов приложений, Telegram и онлайн-игр.

Эксперт подчеркнул, что ТСПУ не способно самостоятельно ограничивать трафик конкретного абонента. Из-за этого операторам, вероятно, придется передавать Роскомнадзору информацию об активности пользователей в интернете в режиме реального времени.

Эксперт по цифровой безопасности проекта «Сетевые свободы» Станислав Селезнев отметил, что действующее законодательство не устанавливает лимита на объем легального трафика для отдельного абонента. В то же время квоты могут определяться по договоренности с провайдером.

Селезнев также отметил, что предусмотренный законом о «суверенном Рунете» механизм централизованного управления интернетом позволяет вводить различные технические меры контроля.

Если предложения Минцифры будут реализованы, российские пользователи могут столкнуться с ограничениями доступа к международным сервисам, обновлениям программного обеспечения и инструментам обхода блокировок. В то же время эксперты подчеркивают сложность технической реализации таких мер и риск нарушения работы сети.

Об этом сообщает Forbes со ссылкой на осведомлённые источники.

С 27 по 29 октября российские власти ограничат доступ к мобильному интернету в пределах Третьего транспортного кольца в Москве. В Министерстве цифрового развития РФ объяснили эти меры обеспечением безопасности во время проведения «Форума стран-экспортеров газа» (ФСЭГ) и саммита «Россия — Африка», на котором будет присутствовать Путин.

Ранее в Санкт-Петербурге произошел масштабный сбой в работе мобильного интернета. Отключение совпало с прибытием Путина в Петербург, где он должен встретиться с правителем Малайзии султаном Ибрагимом Исмаилом и провести рабочие встречи с губернаторами Петербурга и Ленобласти.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ограничения на мобильный интернет во время Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), где также присутствовал Путин, были введены для предотвращения угроз безопасности. Речь идет об угрозах со стороны Украины.

Читай нас в