Pod koniec października w Polsce nadal obowiązuje ponad 80 oficjalnych ostrzeżeń przed suszą hydrologiczną. Najtrudniejsza sytuacja wystąpiła na Podhalu na południu kraju: w wielu miejscowościach wyschły studnie i lokalne potoki, dlatego woda jest dostarczana mieszkańcom cysternami, informuje RMF24.

Opady nie poprawiły sytuacji

Jesienne deszcze z ostatnich tygodni nie przyniosły oczekiwanej poprawy sytuacji hydrologicznej. Według portalu intensywne opady, skoncentrowane w poszczególnych miejscach, nie są w stanie nasycić głęboko wysuszonej gleby i uzupełnić zasobów wody.

Emilia Szewczak, przedstawicielka polskiego Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, zaznaczyła, że do odtworzenia zasobów wodnych potrzebne są długotrwałe i równomierne opady. Specjaliści wskazują również na znaczenie śnieżnej zimy: pokrywa śnieżna utrzymująca się przez kilka miesięcy może podczas wiosennych roztopów stopniowo zasilać glebę i lokalne cieki wodne.

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Na Podhalu wysychają studnie głębinowe

Problemy z wodą na Podhalu odnotowano między innymi w Czarnym Dunajcu. Burmistrz miasta Marcin Ratułowski poinformował, że najgorsza sytuacja jest w wsiach położonych na wzgórzach. Wysychają tam zarówno zwykłe studnie, jak i studnie głębinowe.

Susza wpływa nie tylko na dostęp do wody pitnej, lecz także na nawadnianie upraw rolnych i pojenie zwierząt. W wielu polskich gminach już ograniczono wykorzystywanie wody do podlewania przydomowych działek i mycia samochodów. Eksperci radzą używać deszczówki do podlewania i oszczędzać wodę w gospodarstwie domowym. Jeśli jesień będzie sucha, a zima nie przyniesie wystarczającej pokrywy śnieżnej, wiosną 2027 roku Polska może stanąć w obliczu poważniejszego kryzysu wodnego, ostrzegają specjaliści.

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