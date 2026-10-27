RMF24：波兰仍有超过80项水文干旱预警生效

截至10月底，波兰仍有超过80项官方水文干旱预警生效。该国南部波德哈尔地区的情况最为严峻：多个居民点的水井和当地溪流已经干涸，因此居民的用水由水罐车运送，RMF24报道。

降水未能改善局势

最近几周的秋季降雨未能带来预期的水文状况改善。据该媒体报道，集中在个别地区的强降雨无法使深度干涸的土壤吸足水分，也无法补充水资源储备。

波兰气象与水管理研究所代表埃米莉亚·谢夫恰克指出，恢复水资源需要持续且分布均匀的降水。专家还指出，多雪的冬季十分重要：持续数月的积雪覆盖层可在春季融雪期间逐步补充土壤水分和当地水道。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

波德哈尔地区深井正在干涸

波德哈尔地区的用水问题尤其在恰尔内-杜纳耶茨得到记录。市长马尔钦·拉图沃夫斯基表示，位于山丘上的村庄情况最为严重。当地普通水井和深井都在干涸。

干旱不仅影响饮用水供应，也影响农作物灌溉和牲畜饮水。许多波兰社区已经限制使用水浇灌庭院地块和清洗汽车。专家建议使用雨水灌溉，并在日常生活中节约用水。专家警告说，如果秋季干燥且冬季未带来充足积雪，波兰可能在2027年春季面临更严重的水危机。

关注我们在