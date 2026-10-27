W Monako na placu w niedzielę znaleziono martwego 29-letniego Antoine’a de Massy’ego, członka rodziny książęcej. Jego rodzina wcześniej zgłosiła zaginięcie mężczyzny. Informuje o tym Der Spiegel.

Zatrzymano mężczyznę, który był obok de Massy’ego

Policja zatrzymała mężczyznę, którego widać na nagraniach wideo obok de Massy’ego na krótko przed jego śmiercią. Obecnie mężczyzna ten nie ma statusu podejrzanego, przekazał agencji AFP prokurator Stéphane Thibault. Według niego możliwe jest również, że śmierć nastąpiła bez udziału osób trzecich. Okoliczności śmierci de Massy’ego ustalają śledczy w Monako.

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Widziano go przy nocnym klubie

Według poinformowanych źródeł w nocy przed niedzielą de Massy był widziany, jak zataczał się, wychodząc z nocnego klubu. Książę Albert II i księżna Charlene wyrazili wstrząśnienie jego śmiercią. Antoine de Massy był wnukiem księżniczki Antoinette, starszej siostry księcia Rainiera III, ojca Alberta II.

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