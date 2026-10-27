В Монако на площади в воскресенье нашли мёртвым 29-летнего Антуана де Масси, члена княжеской семьи. Его семья ранее сообщила о пропаже мужчины. Об этом сообщает Der Spiegel.

Мужчину, находившегося рядом с де Масси, задержали

Полиция задержала мужчину, которого видно на видеозаписях рядом с де Масси незадолго до его смерти. В настоящее время этот мужчина не имеет статуса подозреваемого, сообщил агентству AFP прокурор Стефан Тибо. По его словам, также возможно, что смерть наступила без вмешательства третьих лиц. Обстоятельства смерти де Масси устанавливают следователи в Монако.

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Его видели возле ночного клуба

По данным информированных источников, в ночь на воскресенье де Масси видели шатающимся, когда он выходил из ночного клуба. Князь Альбер II и княгиня Шарлен выразили потрясение его смертью. Антуан де Масси был внуком принцессы Антуанетты — старшей сестры князя Ренье III, отца Альбера II.

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