Министерство внутренних дел Франции допускает, что в ближайшие выходные в стране могут произойти новые столкновения между демонстрантами и полицией. Министр внутренних дел Лоран Нуньес в эфире BFM TV заявил, что такое развитие событий возможно, сообщает Interia.

Усиленные меры безопасности

Французские власти пока не планируют отменять усиленные меры безопасности. В ряде населённых пунктов должны сохраниться частичные комендантские часы.

По словам Нуньеса, страна готовится к возможным транспортным трудностям в течение выходных. По данным французского МВД, в субботних маршах приняли участие 410 тысяч человек, а для поддержания порядка на улицы направили 70 тысяч сотрудников правоохранительных органов.

Призыв к новым демонстрациям

В воскресенье протестные группы и профсоюзы призвали граждан продолжить мобилизацию и выйти на новые акции в следующую субботу. Участники протестов выступают против высокой стоимости жизни и неудовлетворительного уровня государственных услуг.

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Лидеры протестов считают предложенные правительством меры недостаточными для преодоления кризиса. Полицейские профсоюзы одновременно предупреждают, что силовикам может не хватить ресурсов для длительного удержания значительного числа сотрудников на улицах и реагирования на агрессивные действия демонстрантов.

Визит Макрона в Марсель

Елисейский дворец сообщил о неанонсированном визите президента Эмманюэля Макрона в Марсель. Там он должен пообщаться с жителями и местными предпринимателями, понёсшими убытки во время беспорядков 17 октября, а также поблагодарить правоохранителей за службу.

По информации издания, во время беспорядков в Марселе были повреждены или разграблены несколько сотен магазинов и торговых заведений.

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