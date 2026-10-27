В США самолёт United Airlines, следовавший из Лас-Вегаса в Ньюарк, штат Нью-Джерси, вернулся в аэропорт вылета примерно через 10 минут после взлёта. На борту находились 157 пассажиров. Причиной стала информация о SMS одного из пассажиров, в котором он якобы написал о намерении захватить самолёт.

Разворот над Аризоной

Инцидент произошёл в субботу, 24 октября. По данным Flightradar24, борт развернулся над Аризоной. Как сообщает RMF24, CBS News получил восемь записей переговоров экипажа с авиадиспетчерами. Из них следует, что пилот сообщил о подозрении на террористическую угрозу.

По словам пилота, бортпроводница увидела, как пассажир писал SMS о возможном захвате самолёта. Экипаж применил процедуры безопасности и решил вернуться в Лас-Вегас. Пилот также сказал, что пассажир сотрудничал, а принудительные меры к нему не применялись.

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Задержание после посадки

Перед посадкой самолёту пришлось израсходовать часть топлива, чтобы уменьшить вес. Из-за этого возвращение в Международный аэропорт Гарри Рида заняло больше времени, чем при обычных обстоятельствах.

После приземления пассажира задержали сотрудники правоохранительных органов. Полиция Лас-Вегаса в понедельник сообщила, что речь идёт о 25-летнем Данте Милне из Клифтона, штат Нью-Джерси. Ему предъявили обвинения, связанные с уголовными угрозами или передачей ложной информации о террористическом акте. United Airlines подтвердила, что самолёт благополучно вернулся в Лас-Вегас в воскресенье, а решение о развороте приняли из соображений безопасности. Расследование продолжается.

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