W Stanach Zjednoczonych samolot United Airlines lecący z Las Vegas do Newark w stanie New Jersey wrócił na lotnisko odlotu około 10 minut po starcie. Na pokładzie było 157 pasażerów. Powodem była informacja o SMS-ie jednego z pasażerów, w którym miał on rzekomo napisać o zamiarze porwania samolotu.

Zawrót nad Arizoną

Do incydentu doszło w sobotę, 24 października. Według Flightradar24 samolot zawrócił nad Arizoną. Jak informuje RMF24, CBS News uzyskało osiem nagrań rozmów załogi z kontrolerami ruchu lotniczego. Wynika z nich, że pilot zgłosił podejrzenie zagrożenia terrorystycznego.

Według pilota stewardesa zobaczyła, jak pasażer pisał SMS o możliwym porwaniu samolotu. Załoga zastosowała procedury bezpieczeństwa i zdecydowała o powrocie do Las Vegas. Pilot powiedział również, że pasażer współpracował, a nie zastosowano wobec niego środków przymusu.

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Zatrzymanie po lądowaniu

Przed lądowaniem samolot musiał zużyć część paliwa, aby zmniejszyć swoją masę. Z tego powodu powrót na Międzynarodowe Lotnisko Harry'ego Reida trwał dłużej niż w normalnych warunkach.

Po wylądowaniu pasażer został zatrzymany przez funkcjonariuszy organów ścigania. Policja w Las Vegas poinformowała w poniedziałek, że chodzi o 25-letniego Dantego Milne'a z Clifton w stanie New Jersey. Postawiono mu zarzuty związane z groźbami karalnymi lub przekazaniem fałszywej informacji o akcie terrorystycznym. United Airlines potwierdziły, że samolot bezpiecznie wrócił do Las Vegas w niedzielę, a decyzję o zawróceniu podjęto ze względów bezpieczeństwa. Śledztwo trwa.

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