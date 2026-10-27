在美国，一架从拉斯维加斯飞往新泽西州纽瓦克的联合航空飞机在起飞约10分钟后返回出发机场。机上有157名乘客。原因是有关其中一名乘客短信的信息，该乘客据称在短信中写到有意劫持飞机。

在亚利桑那州上空返航

事件发生在10月24日星期六。根据Flightradar24的数据，该飞机在亚利桑那州上空返航。据RMF24报道，CBS News获得了八段机组人员与空中交通管制员通话的录音。录音显示，飞行员报告了疑似恐怖威胁。

据飞行员称，一名空乘人员看到该乘客正在编写一条关于可能劫持飞机的短信。机组人员启动了安全程序，并决定返回拉斯维加斯。飞行员还表示，该乘客予以配合，未对其采取强制措施。

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降落后被拘留

降落前，飞机必须消耗部分燃油以减轻重量。因此，返回哈里·里德国际机场所花时间比正常情况下更长。

飞机降落后，该乘客被执法人员拘留。拉斯维加斯警方周一表示，此人为来自新泽西州克利夫顿的25岁丹特·米尔恩。他被指控犯有与刑事威胁或传递有关恐怖行为的虚假信息相关的罪行。联合航空证实，飞机于周日安全返回拉斯维加斯，作出返航决定是出于安全考虑。调查仍在进行中。

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