В Польше общий список «Гражданской коалиции» (KO), «Левых», Польской крестьянской партии (PSL) и Polska 2050 мог бы принести этим силам 228 мандатов в 460-местном Сейме. При сценарии отдельного участия KO и «Левых» они вместе получили бы 217 мест, свидетельствует опрос United Surveys by IBRiS для Wirtualna Polska, о котором сообщает Interia.

Отдельные списки

При варианте, когда партии правящей коалиции идут на выборы отдельно, «Гражданская коалиция» могла бы рассчитывать на 29,7% голосов, партия «Право и справедливость» — на 17,2%, а «Конфедерация» — на 13,2%. «Левые» получили бы 7,3%, Rozwój Plus — 6,2%, PSL — 4,4%, партия Razem — 3,2%, а Polska 2050 — 0,4%.

PSL и Polska 2050 при таком раскладе не преодолели бы 5-процентный избирательный барьер. Расчет мандатов предусматривает 187 мест для KO, 99 — для PiS, 72 — для «Конфедерации», 49 — для «Конфедерации польской короны», 30 — для «Левых» и 23 — для Rozwój Plus. Правые силы в целом имели бы 243 мандата, тогда как KO и «Левые» — 217.

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Вариант единого списка

Если бы KO, «Левые», PSL и Polska 2050 выдвинули общий список под названием «Коалиция 15 октября», он набрал бы 39,4%. PiS в этом варианте имела бы 19,5%, «Конфедерация» — 13,9%, «Конфедерация польской короны» — 10,8%, а Rozwój Plus — 5,5%. Razem с 4,1% не преодолела бы избирательный барьер.

Согласно модели, общий список получил бы 228 мандатов, PiS — 103, «Конфедерация» — 67, «Конфедерация польской короны» — 48, Rozwój Plus — 14. Правые партии вместе имели бы 232 места — на одно больше минимального показателя в 231 мандат для парламентского большинства. Опрос провели 16–18 октября 2026 года методами CATI и CAWI среди 1000 взрослых поляков. Мандаты распределили с помощью калькулятора профессора Ярослава Флиса, для которого указан типичный диапазон погрешности в плюс-минус 3–5 мандатов.

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