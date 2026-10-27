在波兰，公民联盟（KO）、左翼党、波兰人民党（PSL）和波兰2050的共同名单，可能为这些政治力量在460席的众议院中带来228个席位。据Interia报道，United Surveys by IBRiS为Wirtualna Polska进行的一项民调显示，若KO和左翼党分别参选，两者合计将获得217个席位。

单独名单

在执政联盟各党单独参加选举的方案中，公民联盟可能获得29.7%的选票，法律与公正党为17.2%，联盟党为13.2%。左翼党将获得7.3%，Rozwój Plus为6.2%，PSL为4.4%，Razem党为3.2%，波兰2050为0.4%。

在这种情况下，PSL和波兰2050将无法跨越5%的选举门槛。席位计算显示：KO获187席，PiS获99席，联盟党获72席，波兰王冠联盟获49席，左翼党获30席，Rozwój Plus获23席。右翼力量合计将拥有243个席位，而KO和左翼党将拥有217席。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

统一名单方案

若KO、左翼党、PSL和波兰2050以“10月15日联盟”之名推出共同名单，该名单将获得39.4%。在这一方案中，PiS将获19.5%，联盟党为13.9%，波兰王冠联盟为10.8%，Rozwój Plus为5.5%。Razem以4.1%的得票率将无法跨越选举门槛。

根据该模型，共同名单将获得228席，PiS获103席，联盟党获67席，波兰王冠联盟获48席，Rozwój Plus获14席。右翼政党合计将拥有232个席位，比议会多数所需的最低231席多一个席位。该民调于2026年10月16日至18日通过CATI和CAWI方式在1000名波兰成年人士中进行。席位通过雅罗斯瓦夫·弗利斯教授的计算器进行分配，该计算器的典型误差范围为正负3至5个席位。

关注我们在