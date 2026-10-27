Индия в ООН заявила, что реформа Совета Безопасности, при которой будет создана новая категория постоянных членов без права вето, фактически предоставит им статус второго сорта. В таких условиях пять нынешних постоянных членов сохранят контроль над принятием решений, сообщает The Hindu.

Позиция Индии по поводу вето

Индия подчеркнула, что пока механизм вето существует, им должны обладать все постоянные члены реформированного Совета Безопасности. По мнению индийской стороны, справедливость и равенство требуют одинаковых прав и обязанностей для всех постоянных членов органа.

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Состав Совета Безопасности

Совет Безопасности ООН состоит из 15 членов. Его постоянными членами являются Китай, Франция, Россия, Великобритания и Соединенные Штаты, и все они обладают правом вето. Еще 10 государств избираются непостоянными членами Совета на двухлетний срок.

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