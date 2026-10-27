Indie oświadczyły w ONZ, że reforma Rady Bezpieczeństwa, w ramach której powstanie nowa kategoria stałych członków bez prawa weta, faktycznie nada im status drugiej kategorii. W takich warunkach pięciu obecnych stałych członków zachowa kontrolę nad podejmowaniem decyzji, informuje The Hindu.

Stanowisko Indii w sprawie weta

Indie podkreśliły, że dopóki mechanizm weta istnieje, powinien przysługiwać wszystkim stałym członkom zreformowanej Rady Bezpieczeństwa. Zdaniem strony indyjskiej sprawiedliwość i równość wymagają takich samych praw i obowiązków dla wszystkich stałych członków tego organu.

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Skład Rady Bezpieczeństwa

Rada Bezpieczeństwa ONZ składa się z 15 członków. Jej stałymi członkami są Chiny, Francja, Rosja, Wielka Brytania i Stany Zjednoczone, a wszyscy oni mają prawo weta. Kolejne 10 państw wybiera się na niestałych członków Rady na dwuletnią kadencję.

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