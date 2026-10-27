F-16 смогут вооружить гиперзвуковой ракетой, разработанной бывшими инженерами SpaceX

Американский стартап Castelion получил от Исследовательской лаборатории Военно-воздушных сил США (AFRL) поправки к контракту, позволяющие приступить к интеграции гиперзвуковой ракеты Blackbeard на истребители F-16. Следующим этапом станет подготовка ракеты к применению на этих боевых самолетах.

Американская компания Castelion получила от Исследовательской лаборатории ВВС США (AFRL) дополнение к действующему контракту. Оно позволяет начать работы по установке гиперзвуковой ракеты Blackbeard на истребитель F-16. Об этом компания сообщила 26 октября. Ранее Castelion уже работала над этой ракетой для ВМС и армии США.

«Castelion получила дополнение к действующему контракту с Исследовательской лабораторией ВВС на начало интеграции Blackbeard с F-16. Мы благодарны ВВС за доверие», — написала компания в X.

Сколько стоит это дополнение, как долго продлятся работы и когда возможен первый запуск ракеты с F-16, Castelion не сообщила. В ВВС США это решение не комментировали.

Blackbeard должна лететь со скоростью более 5 Махов и маневрировать в атмосфере. Поэтому её сложнее перехватить, чем баллистическую ракету, летящую по предсказуемой траектории. Castelion хочет выпускать эту ракету недорого и в больших количествах. Компания была основана в 2022 году бывшими инженерами SpaceX и расположена в Торрансе (Калифорния). В Рио-Ранчо (Нью-Мексико) она строит завод, который должен выпускать 500 ракет в год.

В сентябре AFRL увеличила стоимость действующего контракта с Castelion на 16,4 млн долларов, до 37,2 млн долларов. Контракт касается недорогой серийной ракеты большой дальности и действует до июня 2028 года. Castelion не уточнила, относится ли новое изменение именно к этому контракту.

Что известно о сотрудничестве Blackbeard с ВМС и армией США

ВМС США работают с ракетой наиболее активно. В апреле они выделили 105 млн долларов на установку Blackbeard на самолет F/A-18E/F Super Hornet и боевые испытания в Индо-Тихоокеанском регионе.

В июне заказали 50 ракет для раннего оперативного использования. В августе выделили почти 90 млн долларов, чтобы перевести ракету в формальную программу вооружения, в частности с функциями, которые должны ускорить продажу союзникам. В сентябре ВМС разместили первый серийный заказ на сумму до 200 млн долларов на 444 ракеты.

Армия США в октябре 2025 года получила контракт на наземную версию ракеты, которую можно запускать с установки HIMARS.

F-16 значительно более распространен, чем Super Hornet. Это самый многочисленный истребитель ВВС США, его также используют более двух десятков других стран. Охватывают ли текущие работы экспортные версии F-16, Castelion не сообщила.

Об этом сообщается со ссылкой на заявление Castelion в социальной сети X.

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