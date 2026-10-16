Airbus застеріг Британію від вибору Lockheed Martin для Skynet — The Guardian

Гендиректор Airbus Гійом Форі звернувся до прем’єр-міністра Великої Британії Енді Бернема із застереженням щодо можливого вибору американської Lockheed Martin для виробництва військових супутників Skynet. За даними The Guardian, керівник Airbus вважає, що рішення за контрактом вартістю 2,4 млрд фунтів стерлінгів може мати довгострокові наслідки для ролі країни у європейському секторі військових супутників.

Контракт на супутники Skynet 6

У межах контракту Skynet 6 мають виготовити супутники, які передаватимуть найбільш чутливі комунікації британських збройних сил до 2042 року. Вони мають замінити систему Skynet 5, якою керує Airbus.

Кілька джерел видання заявили, що остаточного рішення ще не ухвалили. Водночас, за їхніми словами, Міністерство оборони Великої Британії схиляється до пропозиції Lockheed Martin. Остаточне рішення мають ухвалити Бернем і канцлер Джон Гілі. Раніше очікували, що переможця визначать улітку, однак процес затягнувся, зокрема через прихід Бернема на посаду.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Аргументи Airbus і Lockheed Martin

За інформацією видання, Форі у листі попередив про довгострокові наслідки для британського космічного сектора, якщо Airbus програє тендер. Старші представники галузі раніше заявляли, що без наступного контракту Skynet британські супутникові операції Airbus можуть виявитися нежиттєздатними. За такого сценарію компанія може закрити майданчики у Стівеніджі та Портсмуті, де працюють 600 людей.

Airbus, Thales і Leonardo працюють над об’єднанням своїх космічних підрозділів у межах проєкту Bromo. Мета — створити єдину європейську компанію, здатну конкурувати з провідними американськими виробниками. За даними The Guardian, Форі також застеріг, що втрата життєздатності британських операцій може позбавити країну можливості стати європейським центром військового супутникового зв’язку після завершення об’єднання.

Lockheed Martin заявляє, що її британська дочірня компанія матиме повний контроль над супутниками, які зрештою будуть створені у Великій Британії. Компанія планує створити виробничі потужності на північному сході Англії, а її пропозиція передбачає новий завод у Даремі. Мерка північного сходу Англії Кім Макгіннесс заявила, що проєкт може залучити 100 млн фунтів інвестицій і створити 500 висококваліфікованих робочих місць.

Читай нас у