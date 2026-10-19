Президент Лула і сенатор Болсонару провели перші дебати в Бразилії — Channel NewsAsia

У Сан-Паулу президент Бразилії Луїс Інасіу Лула да Сілва та сенатор правого спрямування Флавіу Болсонару провели перші дебати за тиждень до другого туру президентських виборів. Під час гострої дискусії кандидати неодноразово називали одне одного брехунами, звинувачували у корупції та сперечалися про громадську безпеку й охорону здоров’я, повідомляє Channel NewsAsia.

Взаємні звинувачення

Лула назвав суперника брехуном і бандитом, а також ужив щодо нього слово «міліціонер», натякнувши на ймовірні зв’язки Болсонару з парамілітарними угрупованнями Ріо-де-Жанейро. Флавіу Болсонару у відповідь заявив, що Лулі варто триматися на відстані, бо він побоюється крадіжки гаманця.

Лула також сказав, що його опонент гірший за свого батька — колишнього ультраправого президента Жаїра Болсонару. Сенатор відповів, що Бразилія відправить Лулу на пенсію. Президент, якому майже 81 рік і який прагне четвертого терміну при владі, неодноразово закликав глядачів перевіряти слова суперника через Google.

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Витрати та пандемія

За даними видання, у першому турі Флавіу Болсонару здобув 47% голосів, тоді як Лула — 45%. Сенатор критикував президента за нібито необачні соціальні видатки під час кампанії, а також порушував питання вартості життя й безпеки. Лула питав суперника про можливі плани наслідувати жорстке скорочення державних видатків, проведене президентом Аргентини Хав’єром Мілеєм, однак Болсонару не дав прямої відповіді.

Під час обговорення охорони здоров’я Болсонару визнав, що реагування на пандемію COVID-19 не було сферою з найкращими результатами за президентства його батька, та висловив каяття. Жаїр Болсонару, за інформацією Channel NewsAsia, відбуває 27-річне покарання під домашнім арештом після невдалої спроби перевороту, що сталася після його поразки на виборах 2022 року.

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