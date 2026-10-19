Суд Нью-Джерсі розгляне скаргу працівників HelloFresh про насильство — The Guardian

Суд штату Нью-Джерсі 23 жовтня має розглянути запропоновану уточнену скаргу працівників підприємства сервісу доставки наборів продуктів HelloFresh у Ньюарку, США. За даними The Guardian, у колективному позові вони заявили про фізичне й словесне насильство, дискримінацію та обмеження доступу до вбиралень.

Позов проти HelloFresh і кадрових агентств уперше подали в серпні 2024 року. Компанія заперечує всі звинувачення та заявляє, що її внутрішнє розслідування визнало їх безпідставними.

Звинувачення працівників

Позивачі стверджують, що менеджери HelloFresh і кадрових агентств забирали у тимчасових працівників перепустки, необхідні для виходу з підприємства, а також неодноразово погрожували звернутися до Служби імміграційного та митного контролю США та інших імміграційних органів.

У скарзі також ідеться про дискримінацію тимчасового персоналу, який переважно складався з працівників-латиноамериканців, а також про сексуальні домагання до латиноамериканських працівниць. Позивачі заявляють, що таким працівникам доручали найважчу роботу, робили расистські й образливі зауваження та дорікали за розмови іспанською мовою. За їхньою версією, заборону на користування мобільними телефонами застосовували лише до них.

Колишній тимчасовий працівник Луїс Пенафіель, який працював у розподільчому центрі з листопада 2021 року до серпня 2023 року та є позивачем у справі, заявив, що працівники боялися скаржитися через можливе покарання.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Обмеження доступу до вбиралень

Згідно зі скаргою, працівники-латиноамериканці мали реєструвати вихід до вбиральні, а керівники контролювали тривалість їхньої відсутності. Пенафіель розповів, що мусив годинами стримувати потребу скористатися вбиральнею, а згодом звертався до уролога через проблеми з нетриманням та інфекції.

Позивачі також стверджують, що один із менеджерів погрожував працівникам бейсбольною битою, щоб обмежити час у вбиральні та змусити їх повернутися на виробничу лінію. У позові описані ймовірні фізичні напади, зокрема побиття, стискання шиї та крики у вуха, а також відмова в медичній допомозі після травм на роботі.

Позиція відповідачів

Представник HelloFresh відкинув усі звинувачення, зазначивши, що вони стосуються 2023 року та попередніх років. Компанія також заперечувала твердження позивачів у клопотанні про припинення справи, поданому у квітні 2025 року.

Action Staffing, On Target Staffing і ProStaff Workforce Solutions не відповіли на запити про коментар, але подали клопотання про відхилення позову. Суд задовольнив їхні прохання відхилити претензії щодо порушення закону Нью-Джерсі про протидію торгівлі людьми, водночас дозволив позивачам подати уточнену скаргу з індивідуальним зазначенням позивачів або відповідачів.

Читай нас у