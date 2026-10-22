«Пошті Росії» запропонували продавати алкоголь після збитків на 80 млрд рублів

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Комітет Державної думи РФ з економічної політики 22 жовтня рекомендував ухвалити в першому читанні пакет законопроєктів про експеримент із продажу російського вина онлайн через «Пошту Росії». Ініціатива з’явилася на тлі фінансових проблем поштового оператора, збитки якого сягнули 80 млрд рублів.

На першому етапі доставляти вино планують лише в Москві та Московській області. У подальшому географію експерименту можуть розширити.

Продавати алкогольну продукцію зможуть російські виробники, які мають відповідні ліцензії. При цьому їм не знадобиться додатковий дозвіл на роздрібну торгівлю алкоголем. «Пошта Росії» також зможе зберігати вино без оформлення окремої ліцензії.

Перелік учасників експерименту визначатиме Міністерство сільського господарства РФ.

Прихильники ініціативи вважають, що онлайн-торгівля допоможе російським виноробам знайти нові ринки збуту та розширити продажі продукції.

Водночас пропозиція викликала заперечення з боку Міністерства охорони здоров’я РФ та громадських організацій.

У вересні міністр охорони здоров’я Росії Михайло Мурашко виступив проти проведення такого експерименту. На його думку, підвищення доступності алкоголю суперечить державній політиці, спрямованій на скорочення його споживання.

Проти ініціативи також висловився голова організації «Общественная потребительская инициатива» Олег Павлов. Він заявив, що навіть обмежений продаж алкоголю через інтернет може призвести до руйнування чинних обмежень доступності спиртного.

Отже, запропонований експеримент має допомогти російським виробникам вина розширити канали збуту, однак його противники попереджають про можливі наслідки для державної політики щодо обмеження споживання алкоголю.

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