10月22日，俄罗斯联邦国家杜马经济政策委员会建议在一读中通过关于通过“俄罗斯邮政”在线销售俄罗斯葡萄酒试点项目的法案一揽子方案。 该倡议的提出，是由于这家邮政运营商面临财务困境，其亏损已达800亿卢布。

在第一阶段，计划仅在莫斯科及莫斯科州配送葡萄酒。今后，试点范围可能会扩大。

持有相应许可证的俄罗斯生产商将能够销售酒类产品。同时，他们无需申请额外的酒类零售许可。“俄罗斯邮政”也将无需办理单独许可证即可储存葡萄酒。

试点参与者的名单将由俄罗斯联邦农业部确定。

该倡议的支持者认为，在线销售将有助于俄罗斯葡萄酒生产商开拓新市场并扩大产品销量。

与此同时，该提议遭到了俄罗斯联邦卫生部及民间组织的反对。

9月，俄罗斯卫生部长米哈伊尔·穆拉什科公开反对开展此类试点。他认为，提高酒精的可获得性与旨在减少酒精消费的国家政策相悖。

“社会消费者倡议”组织主席奥列格·帕夫洛夫也对该倡议表示反对。他指出，即使只是有限度的网络售酒，也可能导致现行酒精饮料可获得性限制措施的瓦解。

因此，这项拟议的试点本应有助于俄罗斯葡萄酒生产商拓宽销售渠道，但其反对者警告称，这可能会对限制酒精消费的国家政策产生影响。

自2026年初以来，至少有19个俄罗斯地区开始限制或关闭路灯，理由是需要节约能源。

俄罗斯联邦委员会预算委员会主席阿纳托利·阿尔塔莫诺夫呼吁重新审视各地区的医疗机构网络并对其进行“优化”。具体而言，他提议将患者转诊至规模更大的诊所，以节省预算资金。

关注我们在