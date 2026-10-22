«Почте России» предложили продавать алкоголь после убытков в размере 80 млрд рублей

Комитет Государственной Думы РФ по экономической политике 22 октября рекомендовал принять в первом чтении пакет законопроектов об эксперименте по продаже российского вина онлайн через «Почту России». Инициатива появилась на фоне финансовых проблем почтового оператора, убытки которого достигли 80 млрд рублей.

На первом этапе доставлять вино планируют только в Москве и Московской области. В дальнейшем географию эксперимента могут расширить.

Продавать алкогольную продукцию смогут российские производители, имеющие соответствующие лицензии. При этом им не понадобится дополнительное разрешение на розничную торговлю алкоголем. «Почта России» также сможет хранить вино без оформления отдельной лицензии.

Перечень участников эксперимента будет определять Министерство сельского хозяйства РФ.

Сторонники инициативы считают, что онлайн-торговля поможет российским виноделам найти новые рынки сбыта и расширить продажи продукции.

В то же время предложение вызвало возражения со стороны Министерства здравоохранения РФ и общественных организаций.

В сентябре министр здравоохранения России Михаил Мурашко выступил против проведения такого эксперимента. По его мнению, повышение доступности алкоголя противоречит государственной политике, направленной на сокращение его потребления.

Против инициативы также высказался председатель организации «Общественная потребительская инициатива» Олег Павлов. Он заявил, что даже ограниченная продажа алкоголя через интернет может привести к разрушению действующих ограничений доступности спиртного.

Таким образом, предложенный эксперимент должен помочь российским производителям вина расширить каналы сбыта, однако его противники предупреждают о возможных последствиях для государственной политики по ограничению потребления алкоголя.

По крайней мере в 19 российских регионах с начала 2026 года начали ограничивать или отключать уличное освещение, объясняя это необходимостью экономии.

Председатель бюджетного комитета Совета Федерации РФ Анатолий Артамонов призвал пересмотреть сеть медицинских учреждений в регионах и провести её «оптимизацию». В частности, он предложил перенаправлять пациентов в более крупные клиники, чтобы сэкономить бюджетные средства.

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