Komisja ds. Polityki Gospodarczej Dumy Państwowej Federacji Rosyjskiej zaleciła 22 października przyjęcie w pierwszym czytaniu pakietu projektów ustaw dotyczących eksperymentu w zakresie sprzedaży rosyjskiego wina online za pośrednictwem „Poczty Rosyjskiej”. Inicjatywa ta pojawiła się w kontekście problemów finansowych operatora pocztowego, którego straty sięgnęły 80 mld rubli.

W pierwszym etapie planuje się dostarczanie wina wyłącznie w Moskwie i obwodzie moskiewskim. W przyszłości obszar objęty eksperymentem może zostać rozszerzony.

Sprzedażą produktów alkoholowych będą mogli zajmować się rosyjscy producenci posiadający odpowiednie licencje. Nie będą przy tym potrzebowali dodatkowego zezwolenia na detaliczną sprzedaż alkoholu. „Poczta Rosyjska” będzie również mogła przechowywać wino bez konieczności uzyskania oddzielnej licencji.

Listę uczestników eksperymentu ustali Ministerstwo Rolnictwa Federacji Rosyjskiej.

Zwolennicy tej inicjatywy uważają, że handel internetowy pomoże rosyjskim producentom wina znaleźć nowe rynki zbytu i zwiększyć sprzedaż swoich produktów.

Jednocześnie propozycja ta spotkała się ze sprzeciwem ze strony Ministerstwa Zdrowia Federacji Rosyjskiej oraz organizacji społecznych.

We wrześniu rosyjski minister zdrowia Michaił Murashko wypowiedział się przeciwko przeprowadzeniu takiego eksperymentu. Jego zdaniem zwiększenie dostępności alkoholu jest sprzeczne z polityką państwa, której celem jest ograniczenie jego spożycia.

Przeciwko tej inicjatywie wypowiedział się również przewodniczący organizacji „Społeczna Inicjatywa Konsumencka” Oleg Pawłow. Stwierdził on, że nawet ograniczona sprzedaż alkoholu przez internet może doprowadzić do podważenia obowiązujących ograniczeń dostępności alkoholu.

Zatem proponowany eksperyment ma pomóc rosyjskim producentom wina w poszerzeniu kanałów dystrybucji, jednak jego przeciwnicy ostrzegają przed możliwymi konsekwencjami dla polityki państwowej dotyczącej ograniczania spożycia alkoholu.

Co najmniej w 19 rosyjskich regionach od początku 2026 roku zaczęto ograniczać lub wyłączać oświetlenie uliczne, uzasadniając to koniecznością oszczędzania.

Przewodniczący komisji budżetowej Rady Federacji RF Anatolij Artamonow wezwał do przeglądu sieci placówek medycznych w regionach i przeprowadzenia jej „optymalizacji”. W szczególności zaproponował kierowanie pacjentów do większych klinik w celu oszczędności środków budżetowych.

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