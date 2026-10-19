Sąd stanu New Jersey ma 23 października rozpatrzyć proponowaną zmienioną skargę pracowników zakładu serwisu dostaw zestawów produktów HelloFresh w Newark w USA. Jak podaje The Guardian, w pozwie zbiorowym zarzucili oni przemoc fizyczną i słowną, dyskryminację oraz ograniczanie dostępu do toalet.

Pozew przeciwko HelloFresh i agencjom zatrudnienia po raz pierwszy wniesiono w sierpniu 2024 roku. Firma zaprzecza wszystkim zarzutom i twierdzi, że jej wewnętrzne dochodzenie uznało je za bezpodstawne.

Zarzuty pracowników

Pozwani twierdzą, że menedżerowie HelloFresh i agencji zatrudnienia odbierali pracownikom tymczasowym przepustki potrzebne do wyjścia z zakładu, a także wielokrotnie grozili zgłoszeniem sprawy do amerykańskiej Służby Imigracyjnej i Celnej oraz innych organów imigracyjnych.

W skardze mowa jest również o dyskryminacji personelu tymczasowego, który składał się głównie z pracowników pochodzenia latynoskiego, a także o molestowaniu seksualnym pracownic pochodzenia latynoskiego. Powodowie twierdzą, że takim pracownikom powierzano najcięższą pracę, kierowano wobec nich rasistowskie i obraźliwe uwagi oraz upominano ich za rozmowy po hiszpańsku. Według ich wersji zakaz korzystania z telefonów komórkowych stosowano wyłącznie wobec nich.

Były pracownik tymczasowy Luis Peñafiel, który pracował w centrum dystrybucyjnym od listopada 2021 roku do sierpnia 2023 roku i jest powodem w tej sprawie, powiedział, że pracownicy bali się składać skargi z powodu możliwej kary.

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Ograniczenia dostępu do toalet

Zgodnie ze skargą pracownicy pochodzenia latynoskiego musieli rejestrować wyjścia do toalety, a przełożeni kontrolowali długość ich nieobecności. Peñafiel powiedział, że przez wiele godzin musiał powstrzymywać potrzebę skorzystania z toalety, a później zgłosił się do urologa z powodu problemów z nietrzymaniem moczu i infekcji.

Powodowie twierdzą również, że jeden z menedżerów groził pracownikom kijem baseballowym, aby ograniczyć czas spędzany w toalecie i zmusić ich do powrotu na linię produkcyjną. W pozwie opisano domniemane napaści fizyczne, w tym pobicia, ściskanie szyi i krzyczenie do uszu, a także odmowę pomocy medycznej po urazach w pracy.

Stanowisko pozwanych

Przedstawiciel HelloFresh odrzucił wszystkie zarzuty, zaznaczając, że dotyczą one 2023 roku i lat wcześniejszych. Firma zakwestionowała również twierdzenia powodów we wniosku o umorzenie sprawy złożonym w kwietniu 2025 roku.

Action Staffing, On Target Staffing i ProStaff Workforce Solutions nie odpowiedziały na prośby o komentarz, lecz złożyły wnioski o oddalenie pozwu. Sąd uwzględnił ich wnioski o oddalenie roszczeń dotyczących naruszenia ustawy New Jersey o przeciwdziałaniu handlowi ludźmi, jednocześnie zezwalając powodom na złożenie zmienionej skargi z indywidualnym wskazaniem powodów lub pozwanych.

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