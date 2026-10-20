Izraelska firma Elbit Systems otrzymała trzyletni kontrakt o wartości 235 mln dolarów na dostawę wyrzutni PULS i kierowanych pocisków EXTRA-MR dla nienazwanego kraju europejskiego. Jak informuje Jerusalem Post, umowę zawarły Ministerstwo Obrony Izraela oraz resort obrony kraju zamawiającego.

Co przewiduje kontrakt

Kontrakt obejmuje pociski średniego zasięgu EXTRA-MR, wyrzutnie PULS, powiązane platformy oraz kompleksowe wsparcie logistyczne. EXTRA-MR to wysoce precyzyjny pocisk naddźwiękowy o zasięgu do 80 kilometrów, przeznaczony do rażenia ważnych celów na średnich dystansach.

Pociski są kompatybilne z wyrzutniami PULS i istniejącymi sieciami C4I. PULS może wystrzeliwać niekierowane rakiety, amunicję precyzyjną oraz pociski o różnym zasięgu. Wyrzutnię można również dostosować do istniejących platform kołowych i gąsienicowych.

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Rozpowszechnienie systemu w Europie

Według publikacji PULS został już wybrany przez niemal tuzin krajów europejskich, w tym Niderlandy, Danię, Grecję i Niemcy. System zyskał popularność wśród członków NATO, którzy dążą do rozszerzenia zdolności prowadzenia ognia dalekiego zasięgu po inwazji Rosji na Ukrainę.

Prezes i dyrektor generalny Elbit Systems Becalel „Buci” Machlis oświadczył, że kontrakt wzmacnia pozycję firmy w dziedzinie artylerii rakietowej i odzwierciedla międzynarodowy popyt na jej systemy rakietowe i wyrzutnie.

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