Израильская компания Elbit Systems получила трёхлетний контракт стоимостью 235 млн долларов на поставку пусковых установок PULS и управляемых ракет EXTRA-MR неназванной европейской стране. Как сообщает Jerusalem Post, соглашение заключили Министерство обороны Израиля и оборонное ведомство страны-заказчика.

Что предусматривает контракт

Контракт охватывает ракеты средней дальности EXTRA-MR, пусковые установки PULS, связанные платформы и комплексную логистическую поддержку. EXTRA-MR — высокоточная сверхзвуковая ракета с дальностью до 80 километров, предназначенная для поражения важных целей на средних дистанциях.

Ракеты совместимы с пусковыми установками PULS и существующими сетями C4I. PULS может запускать неуправляемые ракеты, высокоточные боеприпасы и ракеты различной дальности. Установку также можно адаптировать к существующим колёсным и гусеничным платформам.

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Распространение системы в Европе

По данным издания, PULS уже выбрали почти десяток европейских стран, среди которых Нидерланды, Дания, Греция и Германия. Система получила распространение среди членов НАТО, стремящихся расширить возможности дальнобойного огня после вторжения России в Украину.

Президент и генеральный директор Elbit Systems Бецалель «Буци» Махлис заявил, что контракт укрепляет позиции компании в сфере реактивной артиллерии и отражает международный спрос на её ракетные системы и пусковые установки.

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