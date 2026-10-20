以色列公司Elbit Systems获得了一份价值2.35亿美元、为期三年的合同，将向一个未具名欧洲国家供应PULS发射装置和EXTRA-MR制导导弹。据《耶路撒冷邮报》报道，该协议由以色列国防部与订购国的国防部门签署。

合同包括什么

合同涵盖中程EXTRA-MR导弹、PULS发射装置、相关平台以及综合后勤支持。EXTRA-MR是一种高精度超音速导弹，射程可达80公里，旨在打击中等距离的重要目标。

这些导弹与PULS发射装置和现有C4I网络兼容。PULS可发射非制导火箭、精确制导弹药以及不同射程的导弹。该发射装置还可适配现有轮式和履带式平台。

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该系统在欧洲的普及

据该报报道，PULS已被近十个欧洲国家选中，其中包括荷兰、丹麦、希腊和德国。在俄罗斯入侵乌克兰后，该系统在寻求扩大远程火力能力的北约成员国中得到普及。

Elbit Systems总裁兼首席执行官贝扎莱尔·“布齐”·马赫利斯表示，这份合同巩固了该公司在火箭炮领域的地位，并反映出国际市场对其导弹系统和发射装置的需求。

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