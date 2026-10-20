Od 25 września z odwiertu Goumeri W8 na południu Nigru wydobywają się ropa naftowa i gaz. Incydent uszkodził sąsiednie obiekty, a sytuacji nadal nie udało się w pełni opanować, informuje Mongabay.

Uszkodzenie platformy

Abdulkarim Mohamed Ali, sekretarz generalny Ministerstwa Ropy Naftowej Nigru, w oświadczeniu opublikowanym 12 października nazwał to zdarzenie incydentem środowiskowym o wyjątkowej skali. Jak przekazał, znaczne ilości ropy i gazu były wyrzucane na wysokość ponad 10 metrów.

Platforma, którą Goumeri W8 dzieli z odwiertami Goumeri W3 i Goumeri W4, doznała znacznych uszkodzeń. Naruszyło to również integralność dwóch sąsiednich instalacji. Wstępne ustalenia wykluczyły kryminalny lub terrorystyczny charakter incydentu, jednak jego przyczyny nadal nie ustalono.

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Konsekwencje dla środowiska

14 października na miejsce udała się grupa z udziałem ministrów ropy naftowej i środowiska Nigru. Spotkała się ona z inżynierami pracującymi nad usunięciem skutków incydentu, a także z zespołem specjalistów skierowanym przez rząd Algierii, aby udzielić pomocy.

Odwierty Goumeri W8, W3 i W4 należą do bloku naftowego Agadem, położonego w pobliżu granic z Czadem i Nigerią. Jest on eksploatowany głównie przez CNPC Niger Petroleum SA, lokalną spółkę zależną chińskiej państwowej China National Petroleum Corporation.

W regionie pustynnym znajdują się ważne siedliska trzech zagrożonych gatunków saharyjskich antylop pustynnych: gazeli dorkas egipskiej, gazeli cienkorogiej i addaksa. Dokładnego wpływu incydentu na środowisko jeszcze nie określono, jednak znaczny wyciek ropy może mieć negatywne konsekwencje dla lokalnej bioróżnorodności. Wszczęto dochodzenie, aby ustalić dokładne przyczyny incydentu i odpowiedzialność za niego.

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