Wzrost cen paliw i energii nasilił aktywność protestacyjną we Francji, Włoszech i innych krajach Europy oraz zwiększył poparcie dla partii skrajnej prawicy przed wyborami we Francji, Włoszech i Polsce. Jak podaje France 24, presja ekonomiczna na gospodarstwa domowe i przedsiębiorstwa wzrosła po wojnie USA z Iranem, która rozpoczęła się w lutym i spowodowała gwałtowny wzrost cen energii.

Według szacunków Komisji Europejskiej konflikt z Iranem kosztował Europę około 100 mld euro z powodu zakłóceń w handlu i na rynkach energii. Ceny gazu, według przytoczonych danych, wzrosły o około 140%, a olej napędowy podrożał dwukrotnie.

Protesty we Francji i we Włoszech

We Francji demonstracje, które rozpoczęły się z powodu pogarszającego się stanu placówek szkolnych na północnych przedmieściach Paryża, przerodziły się w jedne z największych zamieszek w kraju od dekad. Podczas protestów plądrowano sklepy i podpalano budynki, w tym XIX-wieczny ratusz w Limoges. Prezydent Francji Emmanuel Macron uznał za uzasadnione żądania ludzi oburzonych rosnącymi kosztami życia i paliwa, jednocześnie potępił przemoc i grabieże.

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W Mediolanie policja starła się z uczestnikami protestów, którzy rzucali kamieniami i plądrowali sklepy. Na Sycylii rolnicy twierdzą, że koszty paliwa sprawiły, iż korzystanie z maszyn stało się zbyt drogie. Blokady dróg zorganizowane przez kierowców ciężarówek, rolników i pracowników przemysłu stalowego na południu Włoch zakłóciły połączenia transportowe i przyczyniły się do lokalnych niedoborów paliwa.

Kwestia energii w kampaniach wyborczych

We Francji liderka skrajnie prawicowego Zjednoczenia Narodowego Marine Le Pen oraz przedstawiciel radykalnej lewicy Jean-Luc Mélenchon uczynili ceny paliw jednym z głównych tematów swoich kampanii przed wyborami prezydenckimi w kwietniu. Według sondażu Elabe notowania Le Pen wzrosły od początku wojny z Iranem, podczas gdy notowania Macrona spadły.

W Niemczech Alternatywa dla Niemiec prowadzi w ogólnokrajowych sondażach po sukcesach w wyborach lokalnych. We wrześniu inflacja cen energii w kraju osiągnęła 14,9%, co, według France 24, wzmocniło argumenty partii w krytyce rządu kanclerza Friedricha Merza. AfD wzywa do przywrócenia powiązań energetycznych z Rosją, państwem-agresorem. Podobne wezwania do powrotu do zakupów rosyjskiej ropy i gazu padają również ze strony części sił skrajnej prawicy we Włoszech i Polsce.

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