Рост стоимости топлива и энергии усилил протестную активность во Франции, Италии и других странах Европы и добавил поддержки ультраправым партиям в преддверии выборов во Франции, Италии и Польше. Как сообщает France 24, экономическое давление на домохозяйства и бизнес возросло после войны США с Ираном, начавшейся в феврале и вызвавшей резкое подорожание энергоносителей.

По оценке Еврокомиссии, конфликт с Ираном обошелся Европе примерно в 100 млрд евро из-за нарушений торговли и энергетических рынков. Цены на газ, согласно приведенным данным, выросли примерно на 140%, а дизельное топливо подорожало вдвое.

Протесты во Франции и Италии

Во Франции демонстрации, начавшиеся из-за ухудшения состояния школьных учреждений в северных пригородах Парижа, переросли в одни из самых масштабных беспорядков в стране за десятилетия. Во время протестов грабили магазины и поджигали здания, в том числе ратушу XIX века в Лиможе. Президент Франции Эмманюэль Макрон признал законными требования людей, возмущенных ростом стоимости жизни и топлива, одновременно осудив насилие и мародерство.

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В Милане полиция столкнулась с участниками протестов, которые бросали камни и грабили магазины. На Сицилии фермеры заявляют, что расходы на топливо сделали использование техники слишком дорогим. Блокировки дорог, устроенные водителями грузовиков, фермерами и работниками сталелитейной отрасли на юге Италии, нарушили транспортное сообщение и способствовали локальному дефициту топлива.

Энергетический вопрос в избирательных кампаниях

Во Франции лидер ультраправого «Национального объединения» Марин Ле Пен и представитель радикальных левых Жан-Люк Меланшон сделали цены на топливо одной из центральных тем своих кампаний перед президентскими выборами в апреле. По данным опроса Elabe, с начала войны с Ираном рейтинги Ле Пен выросли, тогда как рейтинги Макрона снизились.

В Германии «Альтернатива для Германии» после успехов на местных выборах лидирует в общенациональных опросах. В сентябре инфляция цен на энергию в стране достигла 14,9%, что, по данным France 24, усилило аргументы партии в критике правительства канцлера Фридриха Мерца. AfD призывает восстановить энергетические связи с Россией, государством-агрессором. Подобные призывы вернуться к закупкам российских нефти и газа звучат также от отдельных ультраправых сил в Италии и Польше.

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