Зростання вартості пального та енергії посилило протестну активність у Франції, Італії та інших країнах Європи й додало підтримки ультраправим партіям напередодні виборів у Франції, Італії та Польщі. Як повідомляє France 24, економічний тиск на домогосподарства й бізнес зріс після війни США з Іраном, що почалася в лютому та спричинила різке подорожчання енергоносіїв.

За оцінкою Єврокомісії, конфлікт з Іраном коштував Європі приблизно 100 млрд євро через порушення торгівлі та енергетичних ринків. Ціни на газ, за наведеними даними, зросли приблизно на 140%, а дизельне паливо подорожчало вдвічі.

Протести у Франції та Італії

У Франції демонстрації, що почалися через погіршення стану шкільних закладів у північних передмістях Парижа, переросли в одні з наймасштабніших заворушень у країні за десятиліття. Під час протестів грабували магазини та підпалювали будівлі, зокрема ратушу XIX століття в Ліможі. Президент Франції Емманюель Макрон визнав законними вимоги людей, обурених зростанням вартості життя й пального, водночас засудив насильство та мародерство.

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У Мілані поліція зіткнулася з учасниками протестів, які кидали каміння та грабували магазини. На Сицилії фермери заявляють, що витрати на пальне зробили використання техніки надто дорогим. Блокади доріг, влаштовані водіями вантажівок, фермерами та працівниками сталеливарної галузі на півдні Італії, порушили транспортне сполучення й сприяли локальному дефіциту пального.

Енергетичне питання у виборчих кампаніях

У Франції лідерка ультраправого «Національного об’єднання» Марін Ле Пен і представник радикальних лівих Жан-Люк Меланшон зробили ціни на пальне однією з центральних тем своїх кампаній перед президентськими виборами у квітні. За даними опитування Elabe, від початку війни з Іраном рейтинги Ле Пен зросли, тоді як рейтинги Макрона знизилися.

У Німеччині «Альтернатива для Німеччини» після успіхів на місцевих виборах очолює загальнонаціональні опитування. У вересні інфляція цін на енергію в країні сягнула 14,9%, що, за даними France 24, посилило аргументи партії у критиці уряду канцлера Фрідріха Мерца. AfD закликає відновити енергетичні зв’язки з Росією, державою-агресором. Подібні заклики до повернення закупівель російських нафти й газу лунають також від окремих ультраправих сил в Італії та Польщі.

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