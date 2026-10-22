Європейський Союз розглядає можливість зняти санкції з китайського виробника текстилю Yusha Group. Натомість Пекін пообіцяв, що компанія утримається від постачання заборонених товарів покупцям, пов’язаним із військовими структурами Росії — держави-агресора.

Пропозиція для ЄС

Як повідомляє South China Morning Post, дипломатів 27 держав-членів ЄС цього тижня закликали скасувати обмеження щодо Yusha Group. Компанію звинувачують у продажу чутливих європейських технологій російським покупцям.

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Зобов’язання Китаю

За даними кількох обізнаних із ситуацією джерел видання, Китай також пообіцяв вилучити німецьку Sindlhauser Materials зі свого переліку експортного контролю. Sindlhauser Materials є постачальником ASML — великої компанії у сфері виробництва мікросхем.

Можлива домовленість передбачає виключення Yusha Group із санкційного списку ЄС в обмін на ці кроки китайської сторони. Остаточного рішення щодо скасування санкцій, за даними джерела, не повідомляли.

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