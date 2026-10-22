Unia Europejska rozważa możliwość zniesienia sankcji wobec chińskiego producenta tekstyliów Yusha Group. W zamian Pekin obiecał, że firma powstrzyma się od dostarczania zakazanych towarów nabywcom powiązanym ze strukturami wojskowymi Rosji — państwa-agresora.

Propozycja dla UE

Jak informuje South China Morning Post, dyplomatów 27 państw członkowskich UE wezwano w tym tygodniu do zniesienia ograniczeń wobec Yusha Group. Firma jest oskarżana o sprzedaż wrażliwych europejskich technologii rosyjskim nabywcom.

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Zobowiązania Chin

Według kilku źródeł publikacji zaznajomionych z sytuacją Chiny obiecały również usunąć niemiecką firmę Sindlhauser Materials ze swojej listy kontroli eksportu. Sindlhauser Materials jest dostawcą ASML, dużej firmy z sektora produkcji mikrochipów.

Możliwe porozumienie przewiduje usunięcie Yusha Group z unijnej listy sankcyjnej w zamian za te kroki strony chińskiej. Według źródła nie zakomunikowano ostatecznej decyzji w sprawie zniesienia sankcji.

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