Европейский Союз рассматривает возможность снять санкции с китайского производителя текстиля Yusha Group. Взамен Пекин пообещал, что компания воздержится от поставок запрещенных товаров покупателям, связанным с военными структурами России — государства-агрессора.

Предложение для ЕС

Как сообщает South China Morning Post, дипломатов 27 государств-членов ЕС на этой неделе призвали отменить ограничения в отношении Yusha Group. Компанию обвиняют в продаже чувствительных европейских технологий российским покупателям.

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Обязательства Китая

По данным нескольких осведомленных о ситуации источников издания, Китай также пообещал исключить немецкую Sindlhauser Materials из своего перечня экспортного контроля. Sindlhauser Materials является поставщиком ASML — крупной компании в сфере производства микросхем.

Возможная договоренность предусматривает исключение Yusha Group из санкционного списка ЕС в обмен на эти шаги китайской стороны. По данным источника, окончательное решение об отмене санкций не сообщалось.

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