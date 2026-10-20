燃油价格上涨助长欧洲极右翼势力——France 24

燃油和能源价格上涨加剧了法国、意大利及其他欧洲国家的抗议活动，并在法国、意大利和波兰选举前增加了对极右翼政党的支持。正如France 24报道，美国与伊朗之间的战争于2月开始，并导致能源价格大幅上涨，此后家庭和企业面临的经济压力增加。

据欧盟委员会估计，因贸易和能源市场受到扰乱，与伊朗的冲突使欧洲损失约1000亿欧元。根据所引述的数据，天然气价格上涨约140%，柴油价格则翻了一番。

法国和意大利的抗议活动

在法国，因巴黎北部郊区学校设施状况恶化而开始的示威活动，演变为该国数十年来规模最大的骚乱之一。抗议期间，商店遭到抢劫，建筑物被纵火，其中包括利摩日一座建于19世纪的市政厅。法国总统埃马纽埃尔·马克龙承认，对生活成本和燃油价格上涨感到愤怒的人们提出的要求具有正当性，同时谴责暴力和抢劫行为。

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在米兰，警方与投掷石块并抢劫商店的抗议者发生冲突。在西西里岛，农民表示，燃油成本使机械的使用变得过于昂贵。意大利南部由卡车司机、农民和钢铁行业工人组织的道路封锁扰乱了交通联系，并造成局部燃油短缺。

选举活动中的能源议题

在法国，极右翼“国民联盟”领导人玛丽娜·勒庞和激进左翼代表让-吕克·梅朗雄将燃油价格作为4月总统选举前竞选活动的核心议题之一。根据Elabe的民调，自对伊战争开始以来，勒庞的支持率上升，而马克龙的支持率下降。

在德国，德国另类选择党在地方选举取得成功后，在全国民调中领先。9月，该国能源价格通胀率达到14.9%，France 24称，这加强了该党批评总理弗里德里希·默茨政府的论据。AfD呼吁恢复与俄罗斯这一侵略国的能源联系。意大利和波兰的一些极右翼势力也发出类似呼吁，要求恢复采购俄罗斯石油和天然气。

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