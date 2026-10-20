尼日尔一口油井事故仍未得到控制——Mongabay

自9月25日起，尼日尔南部的Goumeri W8油井一直喷出原油和天然气。事故损坏了邻近设施，局势至今仍未得到完全控制，Mongabay报道。

平台受损

尼日尔石油部秘书长阿卜杜勒卡里姆·穆罕默德·阿里在10月12日发布的一份声明中称，该事件是一起极其严重的环境事故。据他称，大量石油和天然气被喷射到超过10米的高度。

Goumeri W8与Goumeri W3和Goumeri W4油井共用的平台遭受严重损坏。这也危及两处相邻设施的完整性。初步调查结果排除了该事件具有犯罪或恐怖主义性质的可能，但其原因尚未确定。

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环境后果

10月14日，由尼日尔石油部长和环境部长参与的一个小组前往现场。该小组与负责处理事故后果的工程师以及阿尔及利亚政府派遣的协助专家团队会面。

Goumeri W8、W3和W4油井属于阿加德姆油区，靠近乍得和尼日利亚边境。该油区主要由CNPC Niger Petroleum SA运营，该公司是中国国有企业中国石油天然气集团有限公司的当地子公司。

这一沙漠地区拥有三种受威胁的撒哈拉沙漠羚羊的重要栖息地：埃及多尔卡斯瞪羚、细角瞪羚和旋角羚。事故对环境的确切影响尚未确定，但大量石油泄漏可能对当地生物多样性造成负面后果。有关方面已展开调查，以确定事故的确切原因及责任。

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