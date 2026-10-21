普京就与特朗普达成协议后燃油价格下跌一事撒了谎

弗拉基米尔·普京表示，在就向美国供应俄罗斯柴油达成协议后，全球燃油价格下降了5%至6%。然而，分析数据并未证实这一跌幅。

据俄罗斯副总理亚历山大·诺瓦克称，首艘载有柴油的油轮将于10月22日启程前往美国，而供应量将远低于此前宣布的30万吨。

在圣彼得堡举行的会晤中，美国总统特使史蒂夫·维特科夫向普京递交了关于结束乌克兰战争的方案文件。他称美国与乌克兰在奥斯陆的谈判具有建设性，并表示已为达成停火奠定了基础。 白宫希望三方谈判能尽快恢复。

双方还讨论了可能进行的囚犯交换事宜。 美国希望接回的人员包括美国公民安德烈·哈恰图良和查克·齐默尔曼。而莫斯科方面则希望接回加密货币交易所Bitzlato的创始人阿纳托利·列格科迪莫夫以及商人奥列格·奥尔尚斯基。 目前仅就一名囚犯的释放达成协议——74岁的美国人史蒂文·加巴德，他于2022年在被占领的伊久姆被俄军俘虏。

维特科夫感谢普京参与柴油协议的谈判，并谈到了战争结束后美俄经济关系的发展前景。 普京声称该协议已对全球价格产生影响，但实际数据却表明了相反的情况。

在欧洲，柴油价格仅下跌了0.6%，即每升约1.3欧分。与此同时，与去年同期相比，其价格仍高出39.7%。 据标普全球（S&P Global）评估，市场仍面临压力，分析师目前尚不预期价格会出现显著下跌。

在美国，柴油价格约为每加仑6.2美元——与特朗普和普京宣布达成协议时持平。此外，首批供应量将远低于美国总统此前所提到的规模。

据诺瓦克称，该油轮的载重吨位约为4万吨。需要注意的是，载重吨位指的是船舶连同货物、燃料、船员及设备在内的总重量，而非船上柴油的实际装载量。

此前，10月9日，特朗普与普京就向美国及全球市场供应俄罗斯柴油达成一致。 莫斯科方面曾表示计划在数月内供应多达500万吨燃料，而美国则暂时放宽了针对此类供应的制裁限制。

10月21日，美国总统特使史蒂夫·维特科夫抵达圣彼得堡，与俄罗斯领导人弗拉基米尔·普京举行会谈。 据乌克兰和美国方面称，在挪威会晤之前，美国和乌克兰就结束战争达成了一系列提案，特别是针对基辅的安全保障。

共和党参议员汤姆·蒂利斯表示，俄罗斯独裁者弗拉基米尔·普京正在操纵美国总统唐纳德·特朗普，使美国撤回对乌克兰的支持。 他还批评了可能对俄罗斯实施的制裁放宽，并呼吁查明是谁在阻挠向乌克兰供应来自第三国的“爱国者”导弹。

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