Władimir Putin oświadczył, że po zawarciu porozumienia w sprawie dostaw rosyjskiego oleju napędowego do USA światowe ceny paliw spadły o 5–6%. Dane analityczne nie potwierdzają jednak takiego spadku.

Według wicepremiera Rosji Aleksandra Nowaka pierwszy tankowiec z olejem napędowym wyruszy do USA 22 października, a wielkość dostawy będzie znacznie mniejsza niż ogłoszone wcześniej 300 tysięcy ton.

Podczas spotkania w Sankt Petersburgu specjalny wysłannik prezydenta USA Steve Witkoff przekazał Putinowi dokumenty zawierające propozycje zakończenia wojny na Ukrainie. Nazwał rozmowy między USA a Ukrainą w Oslo konstruktywnymi i stwierdził, że istnieją podstawy do osiągnięcia zawieszenia broni. W Białym Domu liczą na szybkie wznowienie rozmów trójstronnych.

Strony omówiły również ewentualną wymianę więźniów. Wśród osób, które Stany Zjednoczone chciałyby odzyskać, znajdują się Amerykanie Andre Chachaturian i Chuck Zimmerman. Moskwa z kolei jest zainteresowana powrotem założyciela giełdy kryptowalut Bitzlato Anatolija Legkodimowa oraz biznesmena Olega Olszanskiego. Jak dotąd udało się uzgodnić uwolnienie tylko jednego więźnia – 74-letniego Amerykanina Stephena Gabbarda, którego rosyjskie siły zbrojne pojmały w okupowanym Iziumie w 2022 roku.

Witkoff podziękował Putinowi za udział w negocjacjach dotyczących oleju napędowego i odniósł się do perspektyw rozwoju stosunków gospodarczych między USA a Rosją po zakończeniu wojny. Putin twierdzi, że porozumienie już wpłynęło na światowe ceny, jednak rzeczywiste dane wskazują na coś innego.

W Europie cena oleju napędowego spadła jedynie o 0,6%, czyli o około 1,3 eurocenta za litr. Jednocześnie w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku pozostaje ona o 39,7% wyższa. Według szacunków S&P Global rynek nadal znajduje się pod presją, a analitycy na razie nie spodziewają się znaczącego spadku cen.

W Stanach Zjednoczonych olej napędowy kosztuje około 6,2 dolara za galon — tyle samo, co w momencie ogłoszenia porozumienia między Trumpem a Putinem. Ponadto pierwsza dostawa będzie znacznie mniejsza niż ilości, o których wcześniej mówił amerykański prezydent.

Według słów Novaka tankowiec będzie miał wyporność około 40 tysięcy ton. Jednocześnie wyporność oznacza całkowitą masę statku wraz z ładunkiem, paliwem, załogą i wyposażeniem, a nie bezpośrednio ilość oleju napędowego na pokładzie.

Wcześniej, 9 października, Trump uzgodnił z Putinem dostawy rosyjskiego oleju napędowego na rynek amerykański i światowy. Moskwa ogłosiła zamiar dostarczenia do 5 mln ton paliwa w ciągu kilku miesięcy, a Stany Zjednoczone tymczasowo złagodziły sankcje dotyczące tych dostaw.

Specjalny wysłannik prezydenta USA Steve Witkoff przybył 21 października do Sankt Petersburga na rozmowy z rosyjskim przywódcą Władimirem Putinem. Według stron ukraińskiej i amerykańskiej, przed spotkaniem w Norwegii Stany Zjednoczone i Ukraina uzgodniły szereg propozycji dotyczących zakończenia wojny, w szczególności gwarancji bezpieczeństwa dla Kijowa.

Republikański senator Tom Tillis stwierdził, że rosyjski dyktator Władimir Putin manipuluje prezydentem USA Donaldem Trumpem, odwracając amerykańskie poparcie od Ukrainy. Skrytykował również ewentualne złagodzenie sankcji wobec Rosji i wezwał do ustalenia, kto blokuje dostawy rakiet Patriot do Ukrainy z krajów trzecich.

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