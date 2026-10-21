Путин солгал о падении цен на топливо после договоренности с Трампом

Владимир Путин заявил, что после достижения договоренности о поставках российского дизельного топлива в США мировые цены на топливо снизились на 5–6 %. Однако аналитические данные не подтверждают такого падения.

По словам вице-премьера РФ Александра Новака, первый танкер с дизельным топливом отправится в США 22 октября, а объем поставки будет значительно меньше озвученных ранее 300 тысяч тонн.

Во время встречи в Санкт-Петербурге специальный посланник президента США Стив Виткофф передал Путину документы с предложениями по прекращению войны в Украине. Он назвал переговоры США и Украины в Осло конструктивными и заявил, что есть основа для достижения прекращения огня. В Белом доме надеются на скорейшее возобновление трехсторонних переговоров.

Также стороны обсуждали возможный обмен заключёнными. Среди тех, кого США хотели бы вернуть, — американцы Андре Хачатурян и Чак Циммерман. Москва, в свою очередь, заинтересована в возвращении основателя криптобиржи Bitzlato Анатолия Легкодимова и бизнесмена Олега Ольшанского. Пока удалось договориться об освобождении лишь одного заключённого — 74-летнего американца Стивена Габбарда, которого российские военные захватили в оккупированном Изюме в 2022 году.

Виткофф поблагодарил Путина за участие в переговорах по дизельному топливу и заявил о перспективах развития экономических отношений между США и Россией после окончания войны. Путин утверждает, что договоренность уже повлияла на мировые цены, однако фактические показатели свидетельствуют об обратном.

В Европе дизельное топливо подешевело лишь на 0,6%, или примерно на 1,3 евроцента за литр. В то же время по сравнению с аналогичным периодом прошлого года оно остается дороже на 39,7%. По оценке S&P Global, рынок по-прежнему находится под давлением, а аналитики пока не ожидают существенного снижения цен.

В США дизельное топливо стоит около 6,2 доллара за галлон — столько же, сколько и на момент объявления договоренности между Трампом и Путиным. Кроме того, первая поставка будет значительно меньше по объемам, о которых ранее говорил американский президент.

По словам Новака, водоизмещение танкера составит около 40 тысяч тонн. При этом водоизмещение означает общую массу судна с грузом, топливом, экипажем и оборудованием, а не непосредственно объем дизельного топлива на борту.

Ранее, 9 октября, Трамп договорился с Путиным о поставках российского дизельного топлива на американский и мировой рынки. Москва заявляла о намерении поставить до 5 млн тонн топлива в течение нескольких месяцев, а США временно ослабили санкционные ограничения в отношении соответствующих поставок.

Специальный посланник президента США Стив Виткофф 21 октября прибыл в Санкт-Петербург для переговоров с российским лидером Владимиром Путиным. По словам украинской и американской сторон, перед встречей в Норвегии США и Украина согласовали ряд предложений по прекращению войны, в частности гарантии безопасности для Киева.

Сенатор-республиканец Том Тиллис заявил, что российский диктатор Владимир Путин манипулирует президентом США Дональдом Трампом, отвлекая американскую поддержку от Украины. Он также раскритиковал возможное смягчение санкций против России и призвал выяснить, кто блокирует поставки Украине ракет Patriot из третьих стран.

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