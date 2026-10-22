Комитет британских депутатов по вопросам обороны предупредил, что Великобритания рискует не сдержать будущую агрессию Российской Федерации, государства-агрессора, в северных водах из-за нехватки и низкой готовности кораблей и подводных лодок Королевского флота. Об этом сообщает The Guardian.

Председатель комитета Тан Деси заявил, что страна сейчас не располагает всеми возможностями для успешных операций в высоких широтах — морских районах к северу от Шотландии. По мнению депутатов, публичные данные о низкой доступности эсминцев, фрегатов и ударных подводных лодок ставят под сомнение способность Великобритании выполнять свои обязательства.

Проблемы с кораблями и подводными лодками

В качестве примера недостаточной готовности флота комитет привел развертывание эсминца HMS Dragon в восточном Средиземноморье в марте. После атаки беспилотника на базу Королевских ВВС на Кипре корабль прибыл в регион более чем через три недели: доступных для отправки военных кораблей не было, а HMS Dragon пришлось вывести из сухого дока.

Британский флот имеет пять фрегатов с гидролокационным оборудованием для обнаружения российских подводных лодок на большом расстоянии, хотя целевой показатель составляет восемь. Депутаты отметили, что старые корабли списывались раньше, чем вводились в строй замены, а достижение заявленной потребности может затянуться до 2037 года.

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Все пять британских ударных подводных лодок класса Astute с июня и в течение лета находились в доках из-за краткосрочных или длительных ремонтов. В отличие от российских подводных лодок, они также не могут действовать подо льдом, хотя сертификационные учения продолжаются.

Призыв усилить присутствие на море

Комитет призвал Министерство обороны разработать план, который обеспечит большее число кораблей и подводных лодок в море к 2030 году. Депутаты также указали, что в кризисной ситуации без поддержки Соединенных Штатов возникнут критические военные пробелы.

В Министерстве обороны Великобритании в ответ напомнили об инвестиции в размере 330 млн фунтов стерлингов для защиты подводной инфраструктуры. Там также заявили, что осознают угрозу со стороны России.

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