В США число бюллетеней, поданных досрочно в Техасе за две недели до промежуточных выборов, выросло на 74% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. В Канзасе показатель увеличился более чем вдвое, а в Мэне, Северной Каролине и Огайо число голосов, поданных по почте или досрочно лично, выросло более чем на 30%.

Об этом сообщает Korea Herald со ссылкой на анализ Associated Press. Данные охватывают период до вторника и отражают активность избирателей после начала досрочного голосования в большинстве штатов.

Более 13 миллионов бюллетеней по стране

Всего в США уже подано более 13 миллионов почтовых и досрочных бюллетеней против 9 миллионов на том же этапе промежуточных выборов 2022 года. В то же время рост объясняют не только активностью избирателей: несколько штатов расширили возможности для досрочного голосования или начали предоставлять больше данных, чем четыре года назад.

Демократы пытаются получить места в Сенате, которые сейчас контролируют республиканцы, в Техасе, Канзасе, Мэне, Северной Каролине и Огайо. В большинстве этих штатов доля республиканцев среди проголосовавших досрочно ниже, чем во время прошлого цикла промежуточных выборов. Республиканцы сейчас имеют в Сенате большинство — 53 голоса против 47.

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Конкурентные гонки в Техасе и Огайо

В Техасе, где очное досрочное голосование началось только в понедельник, число поданных бюллетеней приблизилось к 1 миллиону. На той же стадии в 2022 году оно составляло примерно 550 тысяч. За место в Сенате борются демократ Джеймс Таларико и генеральный прокурор штата, республиканец Кен Пакстон. Данные Техаса не показывают распределения возвращенных бюллетеней по партийной регистрации.

В Огайо досрочно подали на 156 тысяч бюллетеней больше, чем в 2022 году, что означает рост на 30%. В штате проходят конкурентные выборы в Сенат, Палату представителей и на должность губернатора. По оценке AdImpact, совокупные расходы на сенатскую гонку в Огайо приблизятся к 500 миллионам долларов.

Не во всех штатах зафиксирован рост

В Мичигане и Джорджии, где демократы защищают места в Сенате, общее число досрочных голосов остается высоким, но примерно соответствует уровню четырехлетней давности. В Айове, где также проходят конкурентные выборы губернатора, сенатора и представителей в Палату представителей, досрочное голосование сократилось примерно на 6% по сравнению с тем же периодом 2022 года.

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