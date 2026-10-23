В США президент Дональд Трамп призвал представительницу Миннесоты в Палате представителей Ильхан Омар «немедленно уйти в отставку», обвинив ее в использовании вымышленного имени. В публикации в Truth Social он заявил, что ее настоящее имя якобы Ильхан Нур Саид Элми, а также утверждал, что она призналась в мошенничестве. Трамп не подкрепил эти утверждения доказательствами. Об этом сообщает The Hill.

Упоминание в судебном документе

По данным издания, в судебном документе, поданном федеральными прокурорами в Вашингтоне в среду, Омар назвали «конгрессвумен Ильхан Нур Саид Элми» без объяснения причин. Документ был подан примерно через неделю после того, как федеральные агенты провели обыск в ее жилье в Вашингтоне.

Прокурор США в Вашингтоне Джанин Пирро в эфире Fox News предположила, что вопрос имени может быть частью федерального расследования. Она заявила, что в заявлениях, связанных с гражданством или натурализацией, необходимо предоставлять точные сведения, и задалась вопросом, соблюдала ли Омар все требования законодательства о натурализации и иммиграции.

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Расследование и ответ Омар

Администрация Трампа расследует возможное иммиграционное мошенничество в отношении Омар. Конгрессвумен, родившаяся в Сомали, неоднократно отрицала эти обвинения и заявляла, что Трамп годами ведет против нее кампанию политического запугивания.

В интервью MS NOW Омар сообщила, что после обыска ей придется покинуть квартиру в Вашингтоне из-за угроз. По ее словам, агенты изъяли 17 предметов. Она также заявила, что уверена в отсутствии нарушений с ее стороны.

Трамп также повторил теорию, распространяемую ультраправыми комментаторами, о том, что Омар якобы вышла замуж за своего брата. Конгрессвумен назвала это обвинение «безумным». Во время митинга в Айове президент вновь призвал отстранить ее от Конгресса, после чего присутствующие скандировали «Lock her up».

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