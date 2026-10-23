Президент Трамп закликав конгресвумен Омар піти у відставку — The Hill

У США президент Дональд Трамп закликав представницю Палати представників від Міннесоти Ільхан Омар «негайно піти у відставку», звинувативши її у використанні фальшивого імені. У дописі в Truth Social він заявив, що її справжнім ім’ям нібито є Ільхан Нур Саїд Ельмі, а також стверджував, що вона визнала шахрайство. Ці твердження Трамп не підтвердив доказами. Про це повідомляє The Hill.

Згадка в судовому документі

За даними видання, у судовому документі, поданому федеральними прокурорами у Вашингтоні в середу, Омар назвали «конгресвумен Ільхан Нур Саїд Ельмі» без пояснення причин. Документ подали приблизно через тиждень після того, як федеральні агенти провели обшук у її помешканні у Вашингтоні.

Прокурорка США у Вашингтоні Джанін Пірро в ефірі Fox News припустила, що питання імені може бути частиною федерального розслідування. Вона заявила, що в заявах, пов’язаних із громадянством або натуралізацією, необхідно надавати точні відомості, та поставила питання, чи Омар дотрималася всіх вимог законодавства щодо натуралізації та імміграції.

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Розслідування та відповідь Омар

Адміністрація Трампа розслідує можливе імміграційне шахрайство щодо Омар. Конгресвумен, яка народилася в Сомалі, неодноразово заперечувала ці звинувачення та заявляла, що Трамп роками веде проти неї кампанію політичного залякування.

В інтерв’ю MS NOW Омар повідомила, що після обшуку їй доведеться залишити квартиру у Вашингтоні через погрози. За її словами, агенти вилучили 17 предметів. Вона також заявила, що впевнена у відсутності порушень зі свого боку.

Трамп також повторив поширену ультраправими коментаторами теорію про нібито шлюб Омар із її братом. Конгресвумен назвала це звинувачення «божевільним». Під час мітингу в Айові президент знову закликав усунути її з Конгресу, після чого присутні скандували «Lock her up».

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