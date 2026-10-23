在美国，总统唐纳德·特朗普呼吁来自明尼苏达州的联邦众议员伊尔汗·奥马尔“立即辞职”，并指责她使用假名。他在Truth Social的一则帖子中称，她的真实姓名据称是伊尔汗·努尔·赛义德·埃尔米，并称她承认了欺诈。特朗普未提供证据支持这些说法。The Hill报道。

在法庭文件中被提及

据该媒体报道，华盛顿联邦检察官于周三提交的一份法庭文件中，将奥马尔称为“联邦众议员伊尔汗·努尔·赛义德·埃尔米”，但未解释原因。该文件是在联邦探员搜查其位于华盛顿的住所约一周后提交的。

华盛顿联邦检察官珍妮·皮罗在福克斯新闻节目中表示，有关姓名的问题可能是联邦调查的一部分。她称，在与公民身份或入籍相关的申报中必须提供准确信息，并质疑奥马尔是否遵守了有关入籍和移民的所有法律要求。

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调查与奥马尔的回应

特朗普政府正在调查涉及奥马尔的可能移民欺诈问题。这位出生于索马里的女议员多次否认这些指控，并表示特朗普多年来一直对她进行政治恐吓活动。

奥马尔在接受MS NOW采访时表示，搜查后，由于受到威胁，她将不得不离开自己在华盛顿的公寓。她说，探员扣押了17件物品。她还表示，她确信自己没有任何违规行为。

特朗普还重复了极右翼评论人士传播的一种说法，即奥马尔据称与她的兄弟结婚。这位女议员称这一指控“疯狂”。在艾奥瓦州的一场集会上，总统再次呼吁将她赶出国会，随后在场人士高喊“Lock her up”。

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