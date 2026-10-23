W Stanach Zjednoczonych prezydent Donald Trump wezwał reprezentantkę Minnesoty w Izbie Reprezentantów Ilhan Omar do „natychmiastowej rezygnacji”, oskarżając ją o używanie fałszywego nazwiska. We wpisie na Truth Social stwierdził, że jej prawdziwe imię i nazwisko to rzekomo Ilhan Nur Said Elmi, a także twierdził, że przyznała się do oszustwa. Trump nie poparł tych twierdzeń dowodami. Informuje o tym The Hill.

Wzmianka w dokumencie sądowym

Według gazety w dokumencie sądowym złożonym w środę przez federalnych prokuratorów w Waszyngtonie Omar została nazwana „kongresmenką Ilhan Nur Said Elmi” bez wyjaśnienia przyczyn. Dokument złożono około tygodnia po tym, jak federalni agenci przeszukali jej miejsce zamieszkania w Waszyngtonie.

Prokuratorka USA w Waszyngtonie Jeanine Pirro zasugerowała na antenie Fox News, że kwestia nazwiska może być częścią federalnego śledztwa. Oświadczyła, że w deklaracjach związanych z obywatelstwem lub naturalizacją należy podawać dokładne informacje, i zapytała, czy Omar spełniła wszystkie wymogi prawa dotyczące naturalizacji i imigracji.

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Śledztwo i odpowiedź Omar

Administracja Trumpa bada możliwe oszustwo imigracyjne dotyczące Omar. Kongresmenka, która urodziła się w Somalii, wielokrotnie zaprzeczała tym oskarżeniom i oświadczała, że Trump od lat prowadzi przeciwko niej kampanię politycznego zastraszania.

W wywiadzie dla MS NOW Omar poinformowała, że po przeszukaniu będzie musiała opuścić swoje mieszkanie w Waszyngtonie z powodu gróźb. Według niej agenci zabezpieczyli 17 przedmiotów. Oświadczyła również, że jest pewna, iż nie dopuściła się żadnych naruszeń.

Trump powtórzył także teorię rozpowszechnianą przez skrajnie prawicowych komentatorów, według której Omar rzekomo poślubiła swojego brata. Kongresmenka nazwała to oskarżenie „szalonym”. Podczas wiecu w Iowa prezydent ponownie wezwał do usunięcia jej z Kongresu, po czym obecni skandowali „Lock her up”.

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