Молдова объявила российского дипломата персоной нон грата

Молдова решила объявить сотрудника посольства России персоной нон грата после того, как российский ударный беспилотник нарушил воздушное пространство страны и упал вблизи жилых домов и энергетического объекта. Министерство иностранных дел Молдовы осудило инцидент и возложило ответственность за него на Россию. Президент страны Мая Санду также заявила об угрозе безопасности граждан.

Инцидент произошел 23 октября в селе Киштелница Теленешского района в центральной части Молдовы. Российский ударный беспилотник типа «Герань» упал примерно в 100 метрах от жилого дома. О находке полицию сообщил местный житель. Правоохранители прибыли на место, оцепили территорию и приступили к осмотру беспилотника. По предварительной информации, никто не пострадал.

Министерство обороны Молдовы сообщило, что беспилотник нарушил воздушное пространство страны во время российской атаки на Украину. Его зафиксировали днем 23 октября, после чего он исчез с радаров. Впоследствии аппарат обнаружили в Теленешском районе.

Что заявила Мая Санду

Президент Молдовы Майя Санду также осудила нарушение воздушного пространства страны. Она подчеркнула, что российская война против Украины создает угрозы и для молдавских граждан. «Сегодня российский ударный дрон «Герань» нарушил наше воздушное пространство и упал вблизи жилых домов и энергетического объекта. Мы осуждаем этот опасный акт. В ответ мы объявили сотрудника российского посольства персоной нон грата», — написала Санду.

Статус persona non grata означает, что страна больше не соглашается на пребывание соответствующего иностранного дипломата на своей территории. После такого решения он должен покинуть страну в установленном порядке. Молдавские власти призвали Россию прекратить действия, угрожающие региональной безопасности и жизни людей. В Кишиневе подчеркнули, что нарушение воздушного пространства представляет угрозу для суверенитета страны и безопасности её граждан.

Нарушения воздушного пространства повторяются

По данным Министерства обороны Молдовы, в период с 16 по 23 октября было зафиксировано два случая нарушения воздушного пространства страны беспилотниками. В обоих случаях дроны в конечном итоге упали на землю.

Молдавские правоохранители призывают граждан не приближаться к найденным дронам и их обломкам, не прикасаться к ним и не пытаться перемещать. О подозрительных предметах необходимо немедленно сообщать в экстренные службы по номеру 112. Даже если беспилотник не поврежден и не взорвался, он может представлять опасность.

Молдова рассматривает высылку российского дипломата в качестве ответа на инцидент. В то же время падение беспилотника вблизи жилых домов вновь привлекло внимание к рискам, которые российская война против Украины создает для соседних государств. По данным молдавских СМИ, дрон был оснащен взрывчаткой.

В селе Киштельница Теленешского района Молдовы обнаружили беспилотник недалеко от жилого дома.

Молдова рассматривает возможность переноса украинских контрольно-пропускных пунктов на свою территорию, чтобы снизить риски, связанные с войной в Украине и российскими ударами вблизи молдавской границы.

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