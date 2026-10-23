Молдова оголосила російського дипломата персоною нон грата

Молдова вирішила оголосити співробітника посольства Росії персоною нон грата після того, як російський ударний безпілотник порушив повітряний простір країни та впав поблизу житлових будинків і енергетичного об’єкта. Міністерство закордонних справ Молдови засудило інцидент і поклало відповідальність за нього на Росію. Президентка країни Мая Санду також заявила про загрозу для безпеки громадян.

Інцидент стався 23 жовтня в селі Киштелниця Теленештського району в центральній частині Молдови. Російський ударний безпілотник типу «Герань» упав приблизно за 100 метрів від житлового будинку. Про знахідку поліцію повідомив місцевий житель. Правоохоронці прибули на місце, оточили територію та почали оглядати безпілотник. За попередньою інформацією, ніхто не постраждав.

Міністерство оборони Молдови повідомило, що безпілотник порушив повітряний простір країни під час російської атаки на Україну. Його зафіксували вдень 23 жовтня, після чого він зник із радарів. Згодом апарат виявили в Теленештському районі.

Що заявила Мая Санду

Президентка Молдови Мая Санду також засудила порушення повітряного простору країни. Вона наголосила, що російська війна проти України створює загрози й для молдовських громадян. «Сьогодні російський ударний дрон “Герань” порушив наш повітряний простір і впав поблизу житлових будинків та енергетичного об’єкта. Ми засуджуємо цей небезпечний акт. У відповідь ми оголосили співробітника російського посольства персоною нон грата», — написала Санду.

Статус persona non grata означає, що країна більше не погоджується на перебування відповідного іноземного дипломата на своїй території. Після такого рішення він має залишити країну в установленому порядку. Молдовська влада закликала Росію припинити дії, які загрожують регіональній безпеці та життю людей. У Кишиневі наголосили, що порушення повітряного простору є загрозою для суверенітету країни та безпеки її громадян.

Порушення повітряного простору повторюються

За даними Міністерства оборони Молдови, у період із 16 до 23 жовтня зафіксували два випадки порушення повітряного простору країни безпілотниками. В обох випадках дрони зрештою впали на землю.

Молдовські правоохоронці закликають громадян не наближатися до знайдених дронів та їхніх уламків, не торкатися їх і не намагатися переміщувати. Про підозрілі предмети потрібно негайно повідомляти екстрені служби за номером 112. Навіть якщо безпілотник не пошкоджений і не вибухнув, він може становити небезпеку.

Молдова розглядає висилання російського дипломата як відповідь на інцидент. Водночас падіння безпілотника поблизу житлових будинків знову привернуло увагу до ризиків, які російська війна проти України створює для сусідніх держав. За даними молдовських ЗМІ, дрон був оснащений вибухівкою.

У селі Кіштельниця Теленештського району Молдови виявили безпілотник неподалік житлового будинку.

Молдова розглядає можливість перенесення українських контрольно-пропускних пунктів на свою територію, щоб зменшити ризики, пов’язані з війною в Україні та російськими ударами поблизу молдовського кордону.

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