Двое близких советников премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, по данным СМИ, сотрудничали с Христианско-демократическим союзом Германии в федеральной земле Гессен в рамках информационной кампании. Она должна была поддержать законодательную инициативу о криминализации отрицания права Израиля на существование, сообщает Anadolu Agency со ссылкой на Frankfurter Rundschau.

Переписка советников

Как пишет Frankfurter Rundschau, сообщения в WhatsApp и контакты указывают на возможное политическое сотрудничество между гессенским отделением ХДС и советниками Нетаньяху. Один из советников, Срулик Эйнхорн, якобы 5 сентября написал своему коллеге и бизнес-партнеру Йонатану Уриху об оплачиваемой работе с ХДС.

Позднее Эйнхорн и Урих, по данным издания, обсуждали, как добиться того, чтобы высокопоставленные израильские чиновники распространили в X пост министра иностранных дел Израиля Гидеона Саара в поддержку инициативы в Гессене. К этому также привлекли министра Израиля по делам диаспоры Амихая Шикли.

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Законопроект в Гессене

В апреле премьер-министр Гессена Борис Райн и министр юстиции земли Кристиан Хайнц, оба представители ХДС, представили законопроект, касающийся права Израиля на существование. Федеральное правительство канцлера Фридриха Мерца отклонило предложение из-за значительных конституционных рисков. Решение по этому вопросу должен принять Бундестаг.

По информации Frankfurter Rundschau, неизвестно, предоставлял ли Израиль средства в обмен на поддержку и кто мог их предоставить. Гессенский ХДС и израильские структуры, к которым обращалось издание, отказались от комментариев. Эйнхорн и Урих также не комментировали сообщение. Израильский вещатель сообщил, что оба посещали Саксонию-Анхальт, Мекленбург — Переднюю Померанию и Берлин перед земельными выборами в сентябре.

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