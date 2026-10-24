Варшавский окружной суд постановил исключить из реестра политических партий «Солидарную Польшу» и ее преемницу — «Суверенную Польшу». Решение, принятое 9 октября, еще не вступило в силу, сообщает Interia со ссылкой на газету Rzeczpospolita.

Политические изменения не внесли в реестр

«Солидарная Польша» была создана почти 15 лет назад. В 2023 году на партийном съезде в варшавском Expo XXI было объявлено о ребрендинге политической силы в «Суверенную Польшу».

В 2024 году во время съезда в Пшисухе партии «Право и справедливость» и «Суверенная Польша» заявили об объединении и подписали совместную идеологическую декларацию. В то же время, по данным Rzeczpospolita, эти политические шаги не сопровождались соответствующими изменениями в судебном реестре.

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Финансовые отчеты партий

После объявления об объединении обе партии подавали финансовые отчеты, которые Государственная избирательная комиссия Польши регулярно отклоняла. В этом году отчеты не были поданы; Rzeczpospolita утверждает, что это было сделано намеренно.

Постановление суда еще можно обжаловать. Как отмечает издание, Збигнев Зёбро, который теоретически мог подать апелляцию, вероятно, этого не сделал.

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