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Sąd w Warszawie nakazał wykreślenie dwóch partii byłego ministra Ziobry — Interia

UA.NEWS 24 października 2026 21:21
Sąd w Warszawie nakazał wykreślenie dwóch partii byłego ministra Ziobry — Interia

Sąd Okręgowy w Warszawie postanowił wykreślić z ewidencji partii politycznych «Solidarną Polskę» oraz jej następczynię — «Suwerenną Polskę». Decyzja, wydana 9 października, nie jest jeszcze prawomocna — informuje Interia, powołując się na gazetę Rzeczpospolita.

Zmian politycznych nie wpisano do rejestru

«Solidarna Polska» powstała niemal 15 lat temu. W 2023 roku podczas konwencji partyjnej w warszawskim Expo XXI ogłoszono rebranding ugrupowania na «Suwerenną Polskę».

W 2024 roku podczas kongresu w Przysusze partie Prawo i Sprawiedliwość oraz Suwerenna Polska ogłosiły połączenie i podpisały wspólną deklarację ideową. Jednocześnie, według Rzeczpospolitej, tym krokom politycznym nie towarzyszyły odpowiednie zmiany w rejestrze sądowym.

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Sprawozdania finansowe partii

Po ogłoszeniu połączenia obie partie składały sprawozdania finansowe, które Państwowa Komisja Wyborcza regularnie odrzucała. W tym roku sprawozdań nie złożono; Rzeczpospolita twierdzi, że zrobiono to celowo.

Postanowienie sądu nadal można zaskarżyć. Jak wskazuje publikacja, Zbigniew Ziobro, który teoretycznie mógł wnieść odwołanie, prawdopodobnie tego nie zrobił.

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