We Włoszech w 2025 roku poprawiły się 54 ze 132 wskaźników dobrobytu, jednak poziom ryzyka ubóstwa pozostał wyższy od średniej w Unii Europejskiej. Wynika to z dorocznego raportu o sprawiedliwym i zrównoważonym dobrobycie, opublikowanego przez Narodowy Instytut Statystyki Istat, informuje ANSA English.

Dynamika wskaźników dobrobytu

Według danych Istat 55 wskaźników w 2025 roku nie zmieniło się, a kolejne 23 uległy pogorszeniu. Poziom ryzyka ubóstwa we Włoszech wyniósł 18,6% — o 2,3 punktu procentowego więcej niż średnia w UE.

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Mocne strony i problematyczne obszary

Włoska służba statystyczna wskazała opiekę zdrowotną i bezpieczeństwo jako mocne strony kraju. Jednocześnie w raporcie jako problematyczne obszary określono edukację i szkolenie zawodowe, zatrudnienie i równowagę między pracą a życiem prywatnym, a także innowacje, badania i kreatywność.

Oczekiwana długość życia we Włoszech osiągnęła w 2025 roku rekordowe 83,7 roku. To o 0,2 roku więcej niż w 2024 roku i o 1,1 roku więcej niż w 2014 roku. Dla mężczyzn wskaźnik wyniósł 81,7 roku, a dla kobiet — 85,7 roku.

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