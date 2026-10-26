В Италии в 2025 году улучшились 54 из 132 показателей благосостояния, однако уровень риска бедности остался выше среднего по Европейскому союзу. Об этом говорится в ежегодном отчете о справедливом и устойчивом благосостоянии, опубликованном Национальным институтом статистики Istat, сообщает ANSA English.

Динамика показателей благосостояния

По данным Istat, 55 индикаторов в 2025 году не изменились, а еще 23 ухудшились. Уровень риска бедности в Италии составил 18,6% — это на 2,3 процентного пункта больше, чем средний показатель в ЕС.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Сильные и проблемные сферы

Итальянская статистическая служба назвала сильными сторонами страны здравоохранение и безопасность. В то же время среди проблемных направлений в отчете определили образование и профессиональную подготовку, занятость и баланс между работой и личной жизнью, а также инновации, исследования и творчество.

Ожидаемая продолжительность жизни в Италии в 2025 году достигла рекордных 83,7 года. Это на 0,2 года больше, чем в 2024 году, и на 1,1 года больше по сравнению с 2014 годом. Для мужчин показатель составил 81,7 года, для женщин — 85,7 года.

Читай нас в